Стало известно, что еще выпустит Aurus — журнал За рулем

Стало известно, что еще выпустит Aurus

Планы компании были озвучены на открытии нового дилерского центра марки в Санкт-Петербурге.

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Как рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, компания в скором времени начнет продавать минивэн Arsenal и мотоцикл Aurus.

«Минивэн входит в периметр разрабатываемых моделей. Он будет достаточно интересным в небронированной версии. Сейчас многие пересаживаются в мобильный офис, минивэн как раз для этого очень подходит. Ну а мотоцикл — дело ближайших лет. Хотя мы бы тоже хотели продавать этот продукт», — сказал Юсупов.

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Одобрение типа транспортного средства на вэн Arsenal ФГУП НАМИ оформило еще в 2021 году. Но, правда, только на бронированную версию.

Это очень большой автомобиль. Его длина достигает 5980 мм, а ширина и высота — 2020 и 2090 мм соответственно. Колесная база машины составляет 3550 мм, а ширина колеи — 1700 мм.

Стало известно, что еще выпустит Aurus

При этом снаряженная масса вэна достигает 4950 кг, а полная — 5715 кг. При грузоподъемности 765 кг автомобиль может перевозить до восьми человек, которые сидят в салоне в четыре ряда.

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Как и другие автомобили Aurus, вэн оснащен 4,4-литровым битурбированным двигателем V8 НАМИ-4123 с технологией мягкого гибрида. В паре с ним устанавливается 9-ступенчатый автомат КАТЕ-R932. Мощность вэна составит 598 л.с. и 880 Нм.

Мотоцикл же, который показали в марте 2021 года, — полностью электрический. Его мощность достигает 190 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Стало известно, что еще выпустит Aurus

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Фото: ФГУП НАМИ

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