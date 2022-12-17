Искусственный интеллект компании, разрабатывающий дизайн колесных дисков, получил название FelGAN.
Конечно, немецкая марка не экспериментирует с формой колеса — диски остались круглыми, но дизайн дисков стал очень и очень интересным.
Прежде чем заявить, что дизайн — это самый человеческий процесс созидания, обратите внимание, что Audi не заменила дизайнеров, а лишь дала им новый инструмент.
FelGAN — это аббревиатура немецкого слова «обод» (Felge) и «GAN», что означает генеративно-состязательные сети. GAN — это особая форма самообучающейся компьютерной программы, которая использует два алгоритма, которые соревнуются на этапе обучения. Оба алгоритма предназначены для того, чтобы учиться на своих же ошибках и постоянно совершенствоваться.
Один из алгоритмов делает изображения «настолько реальными, что даже человеческий глаз едва может отличить их от настоящих фотографий».
Созданные искусственным интеллектом диски послужат лишь источником вдохновения для дизайнеров — это своего рода центр спонтанных идей. Наконец, инструмент позволяет дизайнерам экспериментировать с формой, цветом, структурой поверхности и другими параметрами, причем в режиме реального времени.
То есть процесс проектирования не полностью зависит от идей искусственного интеллекта. Дизайнеры могут загружать в программу свои проекты и фотографии.
Последний шаг — создание прототипа диска. Его выполняют либо в пластике, либо в алюминии с помощью высокотехнологичного фрезерного станка.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Назван бренд с самым старым модельным рядом в мире (нам он хорошо знаком).
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Audi