Эта нейросеть создает колесные диски — фото — журнал За рулем

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

Новую технологию взяла на вооружение Audi, и вот что из этого вышло.

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Искусственный интеллект компании, разрабатывающий дизайн колесных дисков, получил название FelGAN.

Конечно, немецкая марка не экспериментирует с формой колеса — диски остались круглыми, но дизайн дисков стал очень и очень интересным.

Прежде чем заявить, что дизайн — это самый человеческий процесс созидания, обратите внимание, что Audi не заменила дизайнеров, а лишь дала им новый инструмент.

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

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FelGAN — это аббревиатура немецкого слова «обод» (Felge) и «GAN», что означает генеративно-состязательные сети. GAN — это особая форма самообучающейся компьютерной программы, которая использует два алгоритма, которые соревнуются на этапе обучения. Оба алгоритма предназначены для того, чтобы учиться на своих же ошибках и постоянно совершенствоваться.

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

Один из алгоритмов делает изображения «настолько реальными, что даже человеческий глаз едва может отличить их от настоящих фотографий».

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

Созданные искусственным интеллектом диски послужат лишь источником вдохновения для дизайнеров — это своего рода центр спонтанных идей. Наконец, инструмент позволяет дизайнерам экспериментировать с формой, цветом, структурой поверхности и другими параметрами, причем в режиме реального времени.

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То есть процесс проектирования не полностью зависит от идей искусственного интеллекта. Дизайнеры могут загружать в программу свои проекты и фотографии.

Последний шаг — создание прототипа диска. Его выполняют либо в пластике, либо в алюминии с помощью высокотехнологичного фрезерного станка.

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

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Фото: Audi

Эта нейросеть создает колесные диски — фото

Новую технологию взяла на вооружение Audi, и вот что из этого вышло.

Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377501Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377500Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377499Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377498Эта нейросеть создает колесные диски — фото
Эта нейросеть создает колесные диски — фото

Новую технологию взяла на вооружение Audi, и вот что из этого вышло.

Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377498Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377499Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377500Эта нейросеть создает колесные диски — фото — фото 1377501Эта нейросеть создает колесные диски — фото
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