Вскоре эти автомобили могут появиться в продаже на российском рынке.

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Как рассказал президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, сейчас индийские автопроизводители оценивают конъюнктуру нашего рынка. Тем временем Global NCAP решила проверить, насколько безопасна продукция автопрома Индии в случае ДТП.

Всего было протестировано четыре автомобиля, и результаты оказались неоднозначными. Одна модель получила максимальную оценку — пять звезд. Остальные три набрали всего по одной звезде.

Пять звезд получил кроссовер Mahindra Scorpio-N, заработав 29,25 балла из 34 возможных. Но за защиту детей он получил лишь три звезды из-за отсутствия трехточечных ремней безопасности (28,93 балла из 49 возможных). Тестовый автомобиль имел всего две фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов.

«Global NCAP поздравляет Mahindra с получением пяти звезд за защиту взрослых пассажиров в соответствии с нашими новыми, более строгими протоколами краш-тестов», — сказал генеральный секретарь Global NCAP Алехандро Фурас.

А вот у моделей Maruti Suzuki дела обстояли намного хуже. Swift получил по одной звезде за безопасность взрослых и детей (19,19 и 16,68 балла соответственно).

Maruti Suzuki S-Presso набрал 20,03 балла за защиту взрослых — тоже одна звезда. Защита детей получила всего 3,52 балла — ноль звезд.

Наконец, Maruti Suzuki Ignis получил тоже одну звезду — 16,48 балла. Защита детей смогла набрать лишь 3,86 балла, и это ноль звезд.

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Все модели Maruti Suzuki были в базовой комплектации с двумя фронтальными подушками безопасности. Как отметили в Global NCAP, конструкция кузовов автомобилей очень слабая и легко деформируется во время лобового краш-теста.

«Вызывает большую озабоченность тот факт, что производитель с наибольшей долей рынка в Индии, Maruti Suzuki, по-прежнему предлагает модели, которые не имеют некоторых ключевых систем безопасности даже в качестве дополнительного оборудования», — сказал Фурас.

Названы машины с минимумом заводских дефектов — лидером рейтинга стала не японская марка, как можно было бы предположить.

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Фото: Mahindra

Видео: Global NCAP