Bugatti для малышей: угадайте, сколько стоит?

Игрушка никогда не была доступной, но поскольку ее все равно покупали, производитель решил совсем уж нещадно задрать цены.

Bugatti Baby II даже в «базе» стоил около 35 тыс. долларов. Однако для владельцев Bugatti это не так уж и много. И поскольку автомобильчики охотно раскупали, французский производитель решил, что может сделать еще более эксклюзивный и дорогой суперкар в уменьшенном виде.

Carbon Edition Baby II, возможно, самый дорогой игрушечный автомобиль, который мы когда-либо видели, но также самый впечатляющий.

Он вдохновлен Bugatti Mistral с 8,0-литровым двигателем W16, установленым под капотом самого быстрого родстера в мире. Bugatti снова работала вместе с The Little Car Company над созданием Carbon Edition, и обе фирмы использовали «передовую архитектуру из углеродного волокна» для создания этого автомобиля.

Выпуск Baby II Carbon Edition строго ограничен — вы можете приобрести его только если у вас есть Mistral, и только в этом случае Bugatti соберет небольшой автомобиль в соответствии со спецификациями вашего большого.

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Визуально Carbon Edition очень похож на обычные версии Baby II, хотя для некоторых компонентов используется сочетание черной краски и видимого углеродного волокна. Круглые фары выглядят винтажно, но на самом деле скрывают горизонтальные светодиодные элементы освещения, как дань уважения дизайну Mistral.

О цене: Bugatti заявляет, что новый Baby II Carbon Edition стоит 80 000 евро, плюс налоги и сумма за доставку, все вместе обойдется примерно в 84 500 долларов (5,3 млн рублей по текущему курсу).

Источник: motor1.com



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