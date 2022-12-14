Дилеры УАЗа пожаловались на нехватку внедорожников Патриот

Автомобилей с МКП уже практически не найти.

Материалы по теме Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

Дилерам УАЗа не хватает машин — в салонах остается все меньше и меньше внедорожников Патриот и нет возможности удовлетворить спрос на них.

Так, в одном из салонов остался единственный экземпляр в специальной защитной краске «Раптор». Авто с механической коробкой передач предлагают за 1,8 млн руб. Цены на внедорожник с автоматом начинаются от 2,8 млн рублей, но и они есть только в дорогой комплектации.

В другом салоне внедорожников с МКП в наличии нет, и дилеры пока не могут сказать, когда будут поставки.

В пресс-службе УАЗа подтвердили наличие «определенного дефицита» машин. В первую очередь речь идет о модификации с АКП. При этом в компании подчеркнули, что делают все возможное для нормализации ситуации.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

Фото: depositphotos.com