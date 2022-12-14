Дилеры УАЗа пожаловались на нехватку внедорожников Патриот — журнал За рулем

Дилеры УАЗа пожаловались на нехватку внедорожников Патриот

Автомобилей с МКП уже практически не найти.

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Дилерам УАЗа не хватает машин — в салонах остается все меньше и меньше внедорожников Патриот и нет возможности удовлетворить спрос на них.

Так, в одном из салонов остался единственный экземпляр в специальной защитной краске «Раптор». Авто с механической коробкой передач предлагают за 1,8 млн руб. Цены на внедорожник с автоматом начинаются от 2,8 млн рублей, но и они есть только в дорогой комплектации.

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В другом салоне внедорожников с МКП в наличии нет, и дилеры пока не могут сказать, когда будут поставки.

В пресс-службе УАЗа подтвердили наличие «определенного дефицита» машин. В первую очередь речь идет о модификации с АКП. При этом в компании подчеркнули, что делают все возможное для нормализации ситуации.

Дилеры УАЗа пожаловались на нехватку внедорожников Патриот

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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