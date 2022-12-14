Дилеры УАЗа пожаловались на нехватку внедорожников Патриот

Дилерам УАЗа не хватает машин — в салонах остается все меньше и меньше внедорожников Патриот и нет возможности удовлетворить спрос на них.
Так, в одном из салонов остался единственный экземпляр в специальной защитной краске «Раптор». Авто с механической коробкой передач предлагают за 1,8 млн руб. Цены на внедорожник с автоматом начинаются от 2,8 млн рублей, но и они есть только в дорогой комплектации.
В другом салоне внедорожников с МКП в наличии нет, и дилеры пока не могут сказать, когда будут поставки.
В пресс-службе УАЗа подтвердили наличие «определенного дефицита» машин. В первую очередь речь идет о модификации с АКП. При этом в компании подчеркнули, что делают все возможное для нормализации ситуации.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РБК
Фото: depositphotos.com