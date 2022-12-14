Автомобилисты рассказали, что их больше всего раздражает на дороге

Только 16% готовы признать, что иногда водят агрессивно, выяснили СК «Росгосстрах» и сеть умных автосервисов «Вилгуд» в ходе опроса, проведенного в начале декабря.
В рамках опроса автомобилисты рассказали, как оценивают других водителей на дороге:
- большинство водят адекватно и ведут себя вежливо (53%);
- на дороге много агрессивных водителей (16%);
- многие купили права и не знают ПДД (15%);
- много водителей, которые создают аварийные ситуации (14%).
В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали:
- опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%)
- неиспользование поворотников (16%)
- частые перестроения или «игра в шашки» (13%)
- подрезание (10%).
- слишком медленный водитель впереди (10%).
При этом большинство респондентов (85%) считают, что навыки вождения не зависят от пола, и только 12% уверены, что все проблемы на дорогах от женщин за рулем.
Что нравится
А нравится водителям, когда говорят «спасибо» с помощью аварийки (40%), когда дают перестроиться (17%) и пропускают скорую помощь (14%).
Еще 13% благодарны другим автомобилистами за помощь на дороге, когда случилась поломка.
- Падение метеорита, игра в шахматы, танцы — что можно увидеть в пробке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
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