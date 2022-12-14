Автомобилисты рассказали, что их больше всего раздражает на дороге — журнал За рулем

Автомобилисты рассказали, что их больше всего раздражает на дороге

При этом 81% россиян считают себя вежливыми водителями.

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Только 16% готовы признать, что иногда водят агрессивно, выяснили СК «Росгосстрах» и сеть умных автосервисов «Вилгуд» в ходе опроса, проведенного в начале декабря.

В рамках опроса автомобилисты рассказали, как оценивают других водителей на дороге:

  • большинство водят адекватно и ведут себя вежливо (53%);
  • на дороге много агрессивных водителей (16%);
  • многие купили права и не знают ПДД (15%);
  • много водителей, которые создают аварийные ситуации (14%).

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В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали:

  • опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%)
  • неиспользование поворотников (16%)
  • частые перестроения или «игра в шашки» (13%)
  • подрезание (10%).
  • слишком медленный водитель впереди (10%).

При этом большинство респондентов (85%) считают, что навыки вождения не зависят от пола, и только 12% уверены, что все проблемы на дорогах от женщин за рулем.

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А нравится водителям, когда говорят «спасибо» с помощью аварийки (40%), когда дают перестроиться (17%) и пропускают скорую помощь (14%).

Еще 13% благодарны другим автомобилистами за помощь на дороге, когда случилась поломка.

Источник: пресс-релиз СК «Росгосстрах»

Фото: Depositphotos

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