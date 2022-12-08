Падение метеорита, игра в шахматы, танцы — что можно увидеть в пробке — журнал За рулем

Падение метеорита, игра в шахматы, танцы — что можно увидеть в пробке

А еще водители частенько поют. И это тоже можно увидеть из соседних машин.

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51% столичных водителей каждую неделю сталкивается с автомобильными пробками, причем 22% из них попадают в них ежедневно, показал опрос каршерингового сервиса «Ситидрайв» (есть в распоряжении «За рулем»).

Среди самых популярных занятий в машине во время простаивания в пробках водители назвали следующие:

  • прослушивание музыки или радио — 33%
  • просмотр соцсетей — 22%
  • общение в мессенджерах — 21%
  • самообразование — 18% (прослушивание подкастов и аудиокниг)
  • пение — 10%.

Среди других способов провести время в заторе водители назвали вязание, нанесение макияжа, бритьё и даже сессию с психологом.

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Что люди видели в пробках?

Около 5% опрошенных хотя бы раз встречали в автомобиле восход, и примерно столько же водителей видели танцующих пассажиров. Кто-то обратил внимание на водителя, который отжимался, выйдя из машины, а кто-то стал свидетелем, как водитель соседнего авто играл в шахматы с пассажиром.Один автолюбитель даже сообщил, что увидел падение метеорита! Правда, от долгого нахождения в пробке еще и не то могло привидеться.

Самым «пробочным» сезоном автомобилисты считают зиму — этот вариант выбрали 30%, сетуя на предновогоднюю суету. Следующими по количеству заторов идут лето (23%) и весна (17%).

О проблемах

Главными проблемами во время пробок водители считают усталость и сонливость (25%), дискомфорт пассажиров (23%) и физический дискомфорт самого водителя (22%).

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21% замечают, что водители соседних машин в такие моменты становятся более агрессивными, а 17% отметили, что опасность пробок — в снижении концентрации и внимательности за рулем у водителя. 30% водителей отметили, что в дорожных заторах сохраняют спокойствие, а чуть менее 20% даже нравится иногда провести время в пробке.

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В исследовании участвовали 1200 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Фото: Depositphotos

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