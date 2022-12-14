Бесполезны зимой: от этих опций в машине больше вреда, чем пользы

Автопроизводители прилагают массу усилий, комплектуя свои автомобили всевозможными вспомогательными функциями. Только вот суровый российский климат при этом, понятно, не учитывается, а потому ряд опций становятся зимой бесполезными.
Так, в условиях русской зимы омыватель фар превращается в бесполезный и ненужный аксессуар, часто вредящий автомобилю. На фары зимой налипает вовсе не пыль, а взвесь из воды, соли и химических реагентов. А потому смыть твердую корку, образующуюся на фарах, невозможно, а при каждом новом срабатывании омывателя жидкость создает разводы, которые преломляют и без того тусклый поток света.
Экологичный режим, который есть на многих современных автомобилях, зимой лучше не активировать: при движении в снежной каше двигатель будет испытывать дефицит момента и на колесах не будет достаточной тяги, чтобы стабилизировать машину при встрече со снежными наносами.
Автоматический подруливатель зимой бесполезен и даже вреден, его лучше отключить. Камера считывает разметку и старается удерживать автомобиль в рамках обозначенного ей коридора.
Активированная камера может принять за разметку снежный накат на дороге или следы другого автомобиля, и тогда подруливатель вмешивается в управление и старается скорректировать траекторию движения машины.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: АиФ
Фото: «За рулем», Unsplash