Бесполезны зимой: от этих опций в машине больше вреда, чем пользы

В условиях зимней непогоды ими лучше не пользоваться.

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Автопроизводители прилагают массу усилий, комплектуя свои автомобили всевозможными вспомогательными функциями. Только вот суровый российский климат при этом, понятно, не учитывается, а потому ряд опций становятся зимой бесполезными.

Так, в условиях русской зимы омыватель фар превращается в бесполезный и ненужный аксессуар, часто вредящий автомобилю. На фары зимой налипает вовсе не пыль, а взвесь из воды, соли и химических реагентов. А потому смыть твердую корку, образующуюся на фарах, невозможно, а при каждом новом срабатывании омывателя жидкость создает разводы, которые преломляют и без того тусклый поток света.

Экологичный режим, который есть на многих современных автомобилях, зимой лучше не активировать: при движении в снежной каше двигатель будет испытывать дефицит момента и на колесах не будет достаточной тяги, чтобы стабилизировать машину при встрече со снежными наносами.

Автоматический подруливатель зимой бесполезен и даже вреден, его лучше отключить. Камера считывает разметку и старается удерживать автомобиль в рамках обозначенного ей коридора.

Активированная камера может принять за разметку снежный накат на дороге или следы другого автомобиля, и тогда подруливатель вмешивается в управление и старается скорректировать траекторию движения машины.

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Источник: АиФ

Фото: «За рулем», Unsplash