«Ростех» разработал Ниву с лежачим местом

Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

Ш«вабе-СпецАвто», являющаяся дочерней компанией госкорпорации «Ростех», подготовила санитарный автомобиль на базе Lada Niva Travel. Машина получила наименование «Медслужба М1».

В компании рассказывают, что салон быстро трансформируется из обычного пассажирского в интерьер медицинского назначения.

В пассажирском варианте эта Нива способна перевезти четырех пассажиров, а в медицинском — двух пассажиров и одного больного на носилках или же одного пассажира на коляске.

Трансформирование салона способен произвести один человек, сообщает источник.

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.