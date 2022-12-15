«Ростех» разработал Ниву с лежачим местом

Ш«вабе-СпецАвто», являющаяся дочерней компанией госкорпорации «Ростех», подготовила санитарный автомобиль на базе Lada Niva Travel. Машина получила наименование «Медслужба М1».
В компании рассказывают, что салон быстро трансформируется из обычного пассажирского в интерьер медицинского назначения.
В пассажирском варианте эта Нива способна перевезти четырех пассажиров, а в медицинском — двух пассажиров и одного больного на носилках или же одного пассажира на коляске.
Трансформирование салона способен произвести один человек, сообщает источник.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary
Фото: Швабе