«Ростех» разработал Ниву с лежачим местом — журнал За рулем

«Ростех» разработал Ниву с лежачим местом

Такой внедорожник может перевозить носилки или пассажира в инвалидной коляске.

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Ш«вабе-СпецАвто», являющаяся дочерней компанией госкорпорации «Ростех», подготовила санитарный автомобиль на базе Lada Niva Travel. Машина получила наименование «Медслужба М1».

В компании рассказывают, что салон быстро трансформируется из обычного пассажирского в интерьер медицинского назначения.

В пассажирском варианте эта Нива способна перевезти четырех пассажиров, а в медицинском — двух пассажиров и одного больного на носилках или же одного пассажира на коляске.

Трансформирование салона способен произвести один человек, сообщает источник.

«Ростех» разработал Ниву с лежачим местом

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: Швабе

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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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