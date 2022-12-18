Названа идеальная машина для зимы

Специалисты телешоу Top Gear решили не отставать от трендов и дали свои советы, как водить зимой. Участник проекта Сэм Филип начал, конечно, с главного правила — оставаться дома и никуда не ехать, но добавил, что если уж так хочется, то есть лучшая машина для холодов и снегов.
«Купите Ripsaw EV2», — пишет Филип. Он говорит об американском гусеничном вездеходе для экстремального вождения, разработанном 20 лет назад. У машины 700 л.с. Можно разогнать ее до 100 км/ч даже на пересеченной местности. Стоит такое удовольствие в пересчете на наши деньги больше 18 миллионов рублей.
По словам автоэксперта, менее честный совет заключается в том, чтобы взять Пежо-107 с зимней резиной и «поехать покорять тундру»:
«Да, зимние шины хороши, но они не превратят ваш городской автомобиль с узкими колесами в монстра, способного сокрушить горы».
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Источник: Top Gear, Integral-Russia
Фото: YouTube
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