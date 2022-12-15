MAN ушел: что будет с его бизнесом в России

Компания остановила производство в Санкт-Петербурге, а также поставки грузовиков в Россию весной 2022 года.

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Компания MAN (входит в концерн Volkswagen) продала свои активы российской дочерней компании. Контроль над 100%-ной долей российского представительства MAN получил официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах — «МАН Трак Челны».

C 2011 года MAN выпускал шасси для самосвалов и магистральные тягачи MAN TGS на заводе в Санкт-Петербурге.

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы MAN в этом году. Также концерн заявлял, что в течение года продаст и местные активы конкурента MAN в грузовом сегменте — компании Scania и бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche.

Scania и MAN — заметные игроки на рынке грузовой автотехники в РФ. По данным портала «Автостат инфо», за 2021 год в РФ было реализовано в общей сложности чуть более 100 тысяч средне- и крупнотоннажных грузовиков.

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Источник: Интерфакс

Фото: MAN