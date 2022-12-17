Французы сделали невероятно крутую модельку Нивы (видео)

Известная французская компания Solido выпустила две детализированных масштабных модели Нивы. Выход обеих приурочен к 45-летию российского внедорожника.

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Первый вариант — это светло-палевая Нива 1977 года. Цвет выбран не случайно — таким был самый первый серийный экземпляр внедорожника.

А вторая модель, распаковку которой вы увидите в ролике — это тюнингованная Vlada Niva Vagabund. Реальный шоу-кар с таким названием австрийское тюнинг-ателье Vagabund Moto представило в 2020 году.

Правда, знатоки в комментариях отмечают, что настоящая Нива от Vagabund была получена путем доработки современной Niva Legend, а вот моделька — явно из классической ВАЗ-2121 Нива, однако такую вольность в данном случае можно счесть несущественной.

Сама по себе модель в масштабе 1:18, представленная на сайте производителя, замечательная: источник пишет, что у нее открываются передние двери (дверь задка и капот — нет), салон имеет хорошую детализацию, отлично сымитированы трансмиссия и подвеска, а передние колеса поворачиваются с помощью руля.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: solido.com