Французы сделали невероятно крутую модельку Нивы (видео) — журнал За рулем

Французы сделали невероятно крутую модельку Нивы (видео)

Известная французская компания Solido выпустила две детализированных масштабных модели Нивы. Выход обеих приурочен к 45-летию российского внедорожника.

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Первый вариант — это светло-палевая Нива 1977 года. Цвет выбран не случайно — таким был самый первый серийный экземпляр внедорожника.

А вторая модель, распаковку которой вы увидите в ролике — это тюнингованная Vlada Niva Vagabund. Реальный шоу-кар с таким названием австрийское тюнинг-ателье Vagabund Moto представило в 2020 году.

Правда, знатоки в комментариях отмечают, что настоящая Нива от Vagabund была получена путем доработки современной Niva Legend, а вот моделька — явно из классической ВАЗ-2121 Нива, однако такую вольность в данном случае можно счесть несущественной.

Французы сделали невероятно крутую модельку Нивы (видео)

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Сама по себе модель в масштабе 1:18, представленная на сайте производителя, замечательная: источник пишет, что у нее открываются передние двери (дверь задка и капот — нет), салон имеет хорошую детализацию, отлично сымитированы трансмиссия и подвеска, а передние колеса поворачиваются с помощью руля.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: solido.com

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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