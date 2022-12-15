Эти седаны подорожали на вторичке больше других: прирост под 20% — журнал За рулем

Эти седаны подорожали на вторичке больше других: прирост под 20%

В список «рекордсменов» 2022 года попали три модели АВТОВАЗа.

Материалы по теме
Две Лады по одной цене — какую выбрать?

Модель Lada Priora за период с ноября 2021 по ноябрь 2022 года подорожала на 19,1% — средняя цена на подержанный автомобиль составила 482 тыс. рублей. Как сообщается в исследовании, это самый большой рост среди всех остальных популярных у россиян седанов на вторичном рынке.

Еще две модели АВТОВАЗа — Lada Vesta и Lada Granta — также вошли в негласный рейтинг «набравших в цене автомобилей»: они подорожали на 17 и 14 процентов соответственно. Цена на первый седан, в среднем, возросла до 945 тыс. рублей, второго — до 433 тыс. рублей.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Среди иномарок 11% к цене прошлого года прибавили подержанные Toyota Camry (до 2,6 млн рублей). Ford Focus подорожал до 655 тыс. рублей — рост составил 7,3%.

Интересно, что единственным седаном, цена на который за год упала, стал BMW 5-й серии: его можно купить дешевле, чем в 2021 году, на 1,1%.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров211
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: