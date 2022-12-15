Эти седаны подорожали на вторичке больше других: прирост под 20%

В список «рекордсменов» 2022 года попали три модели АВТОВАЗа.

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Модель Lada Priora за период с ноября 2021 по ноябрь 2022 года подорожала на 19,1% — средняя цена на подержанный автомобиль составила 482 тыс. рублей. Как сообщается в исследовании, это самый большой рост среди всех остальных популярных у россиян седанов на вторичном рынке.

Еще две модели АВТОВАЗа — Lada Vesta и Lada Granta — также вошли в негласный рейтинг «набравших в цене автомобилей»: они подорожали на 17 и 14 процентов соответственно. Цена на первый седан, в среднем, возросла до 945 тыс. рублей, второго — до 433 тыс. рублей.

Среди иномарок 11% к цене прошлого года прибавили подержанные Toyota Camry (до 2,6 млн рублей). Ford Focus подорожал до 655 тыс. рублей — рост составил 7,3%.

Интересно, что единственным седаном, цена на который за год упала, стал BMW 5-й серии: его можно купить дешевле, чем в 2021 году, на 1,1%.

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Источник: Газета.ru

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