А может, номер снежком залепить? Спасет ли это от штрафа, пояснил юрист

Думаете, что снегопад, а следовательно, и залепленный снегом или грязью номер спасет от штрафов ГИБДД? Спешим вас разочаровать: оштрафовать водителя сотрудник ДПС может в любое время, даже несмотря на активный снегопад.
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько напомнил, что автомобилисту необходимо очищать номера, в том числе и в дороге.
Даже если после остановки сотрудником ДПС номер протереть, правонарушение все равно признается случившимся, а значит штраф будет назначен законно. В соответствии с КоАП (ч. 1 ст. 12. 2) он составляет 500 рублей.
«Мы обязаны перед выездом обязательно проверить читаемость знаков, а в пути обеспечить исправность автомобиля. Исправность предполагает считываемость номеров», — добавил эксперт.
Причем, если после первого штрафа ситуация повторилась далее на дороге, то второй сотрудник ДПС снова имеет право оштрафовать водителя, так как это считается новым правонарушением.
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Источник: Газета.ru
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