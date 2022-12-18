Этот редчайший ЗИЛ достался какому-то счастливчику совсем недорого

В начале декабря в Сети начали появляться сообщения о выставленном на продажу грузовике ЗИЛ-432932…

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Дело в том, что это последняя модель марки, так и не ставшая по-настоящему серийной. А данный экземпляр и вовсе один из последних собранных на легендарном заводе, в автосборочном корпусе, который к тому моменту уже фактически начали сносить.

По документам эта модификация ЗИЛ-432932 именуется аварийная машина АТ53Г-03, она работала на одной из ликвидированных трамвайных систем Москвы. Выпущен автомобиль в 2014 году, имеет пробег в 18 тысяч км. Такие машины оснащали дизелями ММЗ-Д.245-9Е4 мощностью 130 л.с.

У автомобиля стеклопластиковое «оперение» кабины, которое довольно сильно преображает привычный облик ЗИЛ-4331, однако полностью моральный возраст машины не скрывает.

Оригинальная аварийная будка не сохранила исходного оборудования, однако как экспонат частной коллекции или музея автомобиль подойдет отлично.

Кому-то повезло: при запрошенной цене 750 000 рублей на момент публикации заметки автомобиля в продаже уже не значится.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet

Фото: Аvito