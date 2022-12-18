Российский миллиардер купил Maybach на запчасти

Из-за санкций ввоз в Россию большинства западных товаров запрещен.

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Один из российских миллиардеров собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести. Вместо этого он купил два Maybach, один из них — на запчасти, в случае поломки первого авто.

Миллиардер рассказал, что сам попал под санкции. Он считает, что будет тяжело первые годы, а потом стране удастся адаптироваться.

В качестве примера миллиардер привел Иран, у которого есть свои цепочки поставок.

Роскошные автомобили стоимостью более €50 тыс., в числе которых Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Ferrari, Porsche и др., попали под западные санкции против России. В то же время Минпромторг составил список разрешенных компаний для параллельного импорта, в него включены товары и материалы сотен иностранных брендов, включая дорогие автомобили.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

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