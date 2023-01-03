Этим грузовикам все нипочем! Монстры 6х6 и 8х8 на лютом бездорожье

Начинается, впрочем, все довольно мирно: видавшая виды Tatra, груженная песком по самое «не хочу», пытается покорить глубокую раскиcшую глиняную колею. Думаете, у водителя не хватит пороху? Не торопитесь с выводами!
Вообще техники марки Tatra в этой подборке довольно много, а кроме нее — очень оригинальный трехосный КАМАЗ с управляемыми задними колесами, а также MAN и потрясающий в своей исполинской мощи Oshkosh M1070. Если вы не знаете, что это такое, срочно включайте ролик. А если знаете, вы его уже наверняка включили.
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Видео: Youtube / MNOGO TEHNIKI
Фото: скриншот видео Youtube