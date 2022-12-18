Он пригодится и владельцам легковушек? и обладателям полноприводных машин.

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Автоэксперт «За рулем» Илья Пименов дал простые советы тем водителям, которые забуксовали в глубоком снегу.

Для начала попробуйте выехать «враскачку», используя инерцию автомобиля. Если машина хотя бы чуть движется вперед-назад, при движении назад включайте заднюю передачу, вперед — переднюю. Либо R и D соответственно, если у вас автомат.

Самое главное, помните, что машине легче выезжать с «прямыми» колесами , то есть когда руль в нулевом положении. Если не получается, имеет смысл немного поработать рулем, вращая его вправо-влево на небольшие углы. Возможно, шины в какой-то момент нагребут под себя немного снега и этого хватит, чтобы выехать.

Ну, либо придется брать лопату в руки, — резюмирует эксперт.

А еще Илья Пименов рекомендует во время снегопада воспользоваться общественным транспортом, отложить дела на день с более подходящими дорожными условиями или решить насущные вопросы, не садясь за баранку. Этот метод точно убережет вас и вашу машину от многих бед.

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Фото: АГН «Москва»