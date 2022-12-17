Автомобили, которые чаще меняют хозяев: вот они

В рейтинг включили лишь самые популярные в России модели.

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Эксперты сервиса «Автотека» изучили данные о количестве владельцев автомобилей и выяснили, какие из них чаще всего обретают нового собственника.

В список включили: ВАЗ (LADA) 2112, ВАЗ (LADA) 2110, BMW 5-й серии, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Passat, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, Mercedes-Benz E-класса, Hyundai Accent, ВАЗ (LADA) 2115 Samara и ВАЗ (LADA) Priora.

На первое место вышла LADA «двенашка», у которой среднее число владельцев — шесть. Эту модель перестали выпускать в 2008 году.

На втором месте — Лада «десятка». У нее в среднем — 5,2 владельцев. На третьем BMW пятой серии (4,8 владельца). Она — одна из популярнейших моделей премиум-класса в России.

Mitsubishi Lancer на четвертом месте (4,8 владельцев), Volkswagen Passat и Лада «Пятнашка» делят пятую позицию (4,5 владельца).

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Источник: Российская Газета

Фото: depositphotos.com