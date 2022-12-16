Теперь еще больше китайских машин можно купить в кредит — журнал За рулем

Теперь еще больше китайских машин можно купить в кредит

Программа «Промо Китай» распространяется на 16 марок.

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Доля китайских автомобилей в кредитных продажах стабильно растет. Этому способствуют как активное предложение «китайцев» на российском авторынке и бурный рост количества шоу-румов, так и смена потребительских привычек россиян.

Бренды из Поднебесной все меньше воспринимаются как остаточная альтернатива, а больше — как приемлемый вариант в качестве личного транспорта.

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В связи с этим банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей, добавив в нее брендов.

Теперь специальная программа «Промо Китай» от «Открытия Авто» распространяется уже на 16 марок. Это:

  • Geely
  • Chery
  • Cheryexeed
  • Haval
  • Changan
  • FAW
  • JAC
  • GAC
  • Dongfeng
  • Omoda
  • Skywell
  • Great Wall
  • Tank
  • Hongqi
  • Voyah

А также на электромобиль Evolute, созданный в рамках российско-китайского сотрудничества.

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Для клиентов банка ставка по автокредиту составит 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%, с учетом оформления каско. Без каско ставка будет от 11,9% годовых в рублях.

Фото: Depositphotos

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