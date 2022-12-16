Теперь еще больше китайских машин можно купить в кредит

Доля китайских автомобилей в кредитных продажах стабильно растет. Этому способствуют как активное предложение «китайцев» на российском авторынке и бурный рост количества шоу-румов, так и смена потребительских привычек россиян.
Бренды из Поднебесной все меньше воспринимаются как остаточная альтернатива, а больше — как приемлемый вариант в качестве личного транспорта.
В связи с этим банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей, добавив в нее брендов.
Теперь специальная программа «Промо Китай» от «Открытия Авто» распространяется уже на 16 марок. Это:
- Geely
- Chery
- Cheryexeed
- Haval
- Changan
- FAW
- JAC
- GAC
- Dongfeng
- Omoda
- Skywell
- Great Wall
- Tank
- Hongqi
- Voyah
А также на электромобиль Evolute, созданный в рамках российско-китайского сотрудничества.
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Для клиентов банка ставка по автокредиту составит 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%, с учетом оформления каско. Без каско ставка будет от 11,9% годовых в рублях.
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Фото: Depositphotos