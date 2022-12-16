Нарушил водитель, платит работодатель? Отвечает ли за нарушение ПДД наемный сотрудник

Владелец автомобиля несет за него полную ответственность.

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Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что если за рулем в момент нарушения ПДД находился сотрудник компании, а автомобиль принадлежит юридическому лицу, то полностью возложить вину на сотрудника не получится.

«Управление транспортным средством водителем на основании трудового договора с собственником (владельцем) транспортного средства, а значит, под его непосредственным контролем не свидетельствует само по себе о переходе к водителю правомочий владения в отношении транспортного средства», — еще раз указал суд.

В случае нарушения ПДД считается, что работодатель не обеспечил надлежащего контроля за своим работником, а, следовательно, должен нести ответственность в правоотношениях с государством.

«Пользование работником транспортным средством тождественно пользованию им работодателем, часть 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ не противоречит Конституции России, любое иное ее истолкование в правоприменительной практике исключается», — развеял все разногласия Конституционный суд.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

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