Жители чувашской деревни спасли от холода турецких дальнобойщиков

Ибрагим Халил и Мухамед Али фактически потерпели бедствие около Карабай-Шемурша в Чувашии.

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Сломавшийся около деревни Mercedes-Benz Actros из Турции четверо суток простоял на трассе. Оставить машину Халил и Али не могли из-за ценности груза, как не могли и выйти на связь с начальством — позже выяснилось, что связь в этих местах есть только на холме, что в километре от места аварии.

В итоге помогли местные: Илнар Юнусов отбуксировал замерзшую фуру на свою автобазу, поселил там же попавших в беду турецких коллег и заказал необходимые детали из Нижнего Новгорода.

Пока запчасти идут, Халил и Али познают местную жизнь. Языковой барьер помогают преодолеть живущие в деревне татары — языки родственные, поэтому общение удалось наладить.

«Дали им валенки, они очень удивлялись, что это за обувь такая. Теперь ходят только в них, очень довольные. Поняли, насколько валенки теплые», — рассказывают жители Карабай-Шемурши. Говорят также, что ребятам очень понравилась русская баня, в которой, используя березовые веники, турецкие дальнобойщики могут париться часами.

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Источник: ВКонтакте / Дальнобойщики

Фото: vk.com/6x6_dalnoboy