Вместо Форда: вот что теперь собирают в Елабуге (видео) — журнал За рулем

Вместо Форда: вот что теперь собирают в Елабуге (видео)

Смогут ли китайские грузовички заполнить опустевшие рыночные ниши? Смотрим и пытаемся понять, стоит ли брать такое вместо Ford Transit и Hyundai Porter.

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Под брендом Sollers в Елабуге вместо Ford Transit теперь выпускают китайские автомобили JAC. В общих чертах об этих машинах уже известно, мы лишь расставим некоторые акценты и предложим посмотреть недавно появившееся в Сети видео с обзором этих машин.

Sollers Argo — конкурент почти ушедшему с нашего рынка Hyundai Porter. Полная масса не превышает 2,5 тонн. Сзади двускатная ошиновка, а размер шин меньше, чем спереди, что позволило понизить погрузочную высоту. В Азии такие машины очень популярны, но у нас модель, скорее, нишевая.

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Другое дело Sollers Atlant — эта модель явно видится более или менее полноценной заменой для легендарного Transit. Первые тесты грузовой версии говорят о просторной кабине, легком руле и хорошем чувстве габаритов. Для городского развозного фургона — то, что надо. Ну а прочее — вопрос времени.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Youtube / MotorProject

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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Отзывы о Ford Transit (202)

Ford 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо е...

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