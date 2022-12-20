Водителям напомнили, какие изменения в авто требуют регистрации в ГИБДД

Разрешено устанавливать аудиосистему, перетягивать салон, менять чехлы, отдельные отделочные материалы, если не меняется форма сидений и приборной панели, не закрываются места установки подушек безопасности.
Не запрещены дефлекторы на капоте и боковых стеклах, брызговики и сертифицированный багажник на крыше, если для него предусмотрены рейлинги, напомнили в «Автодоме».
Самовольная установка специальных световых (мигалок) или звуковых сигналов будет причиной для лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев, красных ламп на передние фары — для запрета на управление автомобилем от четырех до шести месяцев.
За необоснованную наклейку «Инвалид» или цветографическую схему легкового такси оштрафуют на 5 тыс. рублей.
Обязательной регистрации в ГИБДД потребуют:
- газобаллонное оборудование
- аэродинамический обвес
- колесные диски нестандартного размера
- тягово-сцепное устройство
- усиливающие конструкции
- крепления багажника
- рекламные конструкции.
Без официального разрешения нельзя менять бампер, кузов, сиденья, светотехнику, подвеску, двигатель, трансмиссию, рулевой механизм, выхлопную систему.
Штраф
Если изменения внесены без регистрации в ГИБДД, то предусмотрен штраф в размере 500–800 рублей и устранение незаконного тюнинга в течение 10 дней. Если этого не сделано, штраф вырастет уже до 5 тыс. рублей. Если автовладелец продолжит упорствовать, ему грозит снятие автомобиля с учета.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: соцсети
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