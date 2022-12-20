Водителям напомнили, какие изменения в авто требуют регистрации в ГИБДД

Есть усовершенствования, которые не запрещены законом, есть те, которые необходимо регистрировать в ГИБДД,а есть — безусловно запрещенные.

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Разрешено устанавливать аудиосистему, перетягивать салон, менять чехлы, отдельные отделочные материалы, если не меняется форма сидений и приборной панели, не закрываются места установки подушек безопасности.

Не запрещены дефлекторы на капоте и боковых стеклах, брызговики и сертифицированный багажник на крыше, если для него предусмотрены рейлинги, напомнили в «Автодоме».

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Самовольная установка специальных световых (мигалок) или звуковых сигналов будет причиной для лишения водительских прав сроком от 12 до 18 месяцев, красных ламп на передние фары — для запрета на управление автомобилем от четырех до шести месяцев.

За необоснованную наклейку «Инвалид» или цветографическую схему легкового такси оштрафуют на 5 тыс. рублей.

Обязательной регистрации в ГИБДД потребуют:

газобаллонное оборудование

аэродинамический обвес

колесные диски нестандартного размера

тягово-сцепное устройство

усиливающие конструкции

крепления багажника

рекламные конструкции.

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Без официального разрешения нельзя менять бампер, кузов, сиденья, светотехнику, подвеску, двигатель, трансмиссию, рулевой механизм, выхлопную систему.

Штраф

Если изменения внесены без регистрации в ГИБДД, то предусмотрен штраф в размере 500–800 рублей и устранение незаконного тюнинга в течение 10 дней. Если этого не сделано, штраф вырастет уже до 5 тыс. рублей. Если автовладелец продолжит упорствовать, ему грозит снятие автомобиля с учета.

В России серьезно подорожает техосмотр. Но не везде.



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Источник: ПРАЙМ

Фото: соцсети

