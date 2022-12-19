По этому признаку зимой можно определить, прогрет ли дизельный мотор

Дизельные двигатели в силу особенностей их конструкции прогреваются дольше, чем бензиновые.

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Греть или не греть, а если греть, то сколько — этим вопросом постоянно задаются обладатели авто с дизельным мотором.

Мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин посоветовал зимой прогревать такие машины на холостом ходу до тех пор, пока в машине не заработает радиатор отопления, подавая в салон теплый воздух.

«Дизельный мотор считается прогретым к тому времени, как только начинает работать „печка“ — я всегда советую определять именно по этому признаку. Моторы выходят на рабочую температуру при 50–60 градусах. На некоторых машинах при запуске обороты поднимаются на так называемый прогревочный режим, а позже опускаются, к примеру, со 1100–1200 об/мин до 700–800 об/мин», — пояснил он.

Наилучшим же вариантом для дизельных авто эксперт считает установку предпускового подогревателя. В этом случае, когда водитель подходит к машине, у него двигатель уже относительно прогрет за счет подогрева системы охлаждения.

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Источник: Газета.ru

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