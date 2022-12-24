Как правильно заряжать телефон в машине, чтобы он не вышел из строя

Современный смартфон потеснил навигаторы, заменил бортовой компьютер. И, в целом, без него уже ни одна поездка на автомобиле не обходится. Одна беда — батарея при таком интенсивном использовании быстро садится.
Казалось бы, что проще — кабель для телефона всегда под рукой. Только вот для того, чтобы смартфон не вышел из строя, заряжать его в машине надо правильно, говорит руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов.
Так, адаптер для зарядки смартфона в автомобиле должен иметь функцию многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева. В противном случае он быстро испортится, как и прикуриватель.
При покупке провода надо обратить внимание на выходную мощность.
«Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется еще больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2,4А», — советует эксперт.
И лучше, если зарядка будет с витым проводом: так меньше вероятность, что он сломается.
Злоупотреблять зарядкой телефона в машине не стоит. Если постоянно держать смартфон на проводе, батарея устройства будет неизбежно греться и, как итог, срок службы истечет гораздо быстрее.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: depositphotos.com