Водители, готовьтесь! Эти изменения вступают в силу 1 января 2023

Они касаются техосмотра, ОСАГО, госпошлин и акцизов.

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С 1 января 2023 года начнут действовать и сохранятся на весь год новые цены на техосмотр.

На 2023–2024 годы стоимость техосмотра будет рассчитываться путем увеличения действовавших ранее тарифов на размер накопленной инфляции. При этом минимальные значения тарифов определены в размере 913 руб. для легковых авто, 1563 руб. — для автобусов и 999 руб. — для грузовиков.

С 1 января 2023 года инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО дистанционно, через портал госуслуг.

Увеличивается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — с 800 до 1500 руб.

Узаконить тюнинг, установку ГБО, фаркопа или другие изменения конструкции с 1 января станет дороже: 2500 руб. вместо 800 руб. ранее.

Новые госпошлины для водителей

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С 1 января повышаются акцизы на топливо и автомобили. К примеру, на авто с мощностью двигателя свыше 90 л. с. — 55 руб. за одну л. с., свыше 150 л. с. — 531 руб.

С 1 января 2023 года планируется полный переход к реестровой модели исполнительного производства: долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

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Источник: «За рулем»

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