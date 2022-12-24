Угадайте автомобиль! Мощнейший раритет замечен в Иваново — журнал За рулем

Угадайте автомобиль! Мощнейший раритет замечен в Иваново

В комментариях под видео спорят, что это за машина, но кузов угадывается довольно просто.

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Конечно, «фрак» этого автомобиля едва ли можно спутать с чем-то еще, ведь это BMW 321, выпускавшийся с 1937 по 1950 годы. А вот нижняя часть явно адаптирована к нынешней России в ее зимнем варианте…

По этому поводу видео однозначного ответа не дает. Это может быть и шасси УАЗ, и Nissan Patrol, и какого-либо еще внедорожника, или даже нескольких. Как бы то ни было, а дорожный просвет у ивановского уникума получился что надо: комментаторы сходятся во мнении, что «под брюхом» выходит не менее 25 сантиметров.

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Вместе с тем, многие упрекают водителя в небрежности. «Сугроб на крыше все портит. Пожалел бы машину — лишний груз тащит. Не говоря уж про безопасность», — замечает Александр Серяков.

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Источник: Главная Дорога

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