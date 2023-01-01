Это приспособление поможет выбраться из сугроба

Нет ничего надежнее при попытке вытащить машину из грязи и снега, чем буксировочный трос, уверен эксперт «За рулем» Игорь Кацубо.
При выборе троса нужно руководствоваться требованиями ПДД: длина 4–6 метров и наличие двух и более красно-белых флажков 20 на 20 см.
Капроновые тросы самые прочные, рассказывает эксперт. Они легкие, не ржавеют и удобны в хранении. Яркая окраска делает заметнее буксирную сцепку, уберегая тем самым вас от аварийной ситуации.
Максимальная нагрузка капронового троса на разрыв должна быть вдвое больше массы буксируемого транспортного средства.
Кстати, однажды мы проверили на разрыв 12 тросов — подробности здесь.
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Фото: depositphotos.com
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