В зону СВО поступила новая грозная техника

Она принята на вооружение группировки «Отважные».

Материалы по теме Кто и как ремонтирует технику для фронта

Это современные модернизированные танки Т-90М «Прорыв», которые были переданы танковому соединению Центрального военного округа (ЦВО).

В данный момент экипажи танков уже обкатывают и пристреливают машины с учетом накопленного в зоне СВО боевого опыта.

В частности, отрабатывается стрельба по мишеням из закрытых и открытых позиций, в том числе прямой наводкой. Точность повышается за счет того, что огонь корректируется с помощью дронов.

В ближайшие дни танки пополнят группировку подразделений «Отважные».

Танк Т-90М «Прорыв» — самая современная машина семейства Т-90. Впервые она была представлена в 2018 году. В его основе лежит версия танка Т-90А.

«Т-90М „Прорыв“ ― основное отличие машины в том, что они модернизированы, у них есть системное наблюдение, система тепловизора, башня „Аккорд“ вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира. С НСВ наблюдать. Танк усовершенствованный, новый, неприхотливый», ― цитируют «Известия» мнение о танке Т-90М командира танкового взвода с позывным «Зверь».

Технические характеристики Т-90М «Прорыв»:

Экипаж — 3 человека

Длина — 9,5 м

Длина корпуса — 6,8 м

Ширина — 3,8 м

Высота — 2,3 м

Клиренс — 460 мм

Масса боевая — 48 т

Скорость — 70 км/ч (по шоссе), 45 км/ч (по пересеченной местности)

Запас хода — 550 км (с внешними баками)

Материалы по теме Зачем военные Украины ломают свои танки

Вооружение Т-90М «Прорыв»:

125-мм гладкоствольная пушка 2А82–1М с эжекционной продувкой ствола. Пушка стабилизирована в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Боекомплект 40 выстрелов.

Ракетный комплекс ПТРК 9К119 «Рефлекс-М» и 9К119М «Инвар» с ракетами, запускаемыми через ствол основного орудия.

Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Зенитный 12,7-мм пулемет Корд-МТ в дистанционно управляемой установке на крыше башни.

Названа самая грозная техника СВО — за ее захват командование ВСУ обещает награду.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Минобороны РФ