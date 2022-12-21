В зону СВО поступила новая грозная техника — журнал За рулем

В зону СВО поступила новая грозная техника

Она принята на вооружение группировки «Отважные».

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Это современные модернизированные танки Т-90М «Прорыв», которые были переданы танковому соединению Центрального военного округа (ЦВО).

В данный момент экипажи танков уже обкатывают и пристреливают машины с учетом накопленного в зоне СВО боевого опыта.

В частности, отрабатывается стрельба по мишеням из закрытых и открытых позиций, в том числе прямой наводкой. Точность повышается за счет того, что огонь корректируется с помощью дронов.

В зону СВО поступила новая грозная техника

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В ближайшие дни танки пополнят группировку подразделений «Отважные».

Танк Т-90М «Прорыв» — самая современная машина семейства Т-90. Впервые она была представлена в 2018 году. В его основе лежит версия танка Т-90А.

«Т-90М „Прорыв“ ― основное отличие машины в том, что они модернизированы, у них есть системное наблюдение, система тепловизора, башня „Аккорд“ вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира. С НСВ наблюдать. Танк усовершенствованный, новый, неприхотливый», ― цитируют «Известия» мнение о танке Т-90М командира танкового взвода с позывным «Зверь».

В зону СВО поступила новая грозная техника

Технические характеристики Т-90М «Прорыв»:

  • Экипаж — 3 человека
  • Длина — 9,5 м
  • Длина корпуса — 6,8 м
  • Ширина — 3,8 м
  • Высота — 2,3 м
  • Клиренс — 460 мм
  • Масса боевая — 48 т
  • Скорость — 70 км/ч (по шоссе), 45 км/ч (по пересеченной местности)
  • Запас хода — 550 км (с внешними баками)

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Вооружение Т-90М «Прорыв»:

  • 125-мм гладкоствольная пушка 2А82–1М с эжекционной продувкой ствола. Пушка стабилизирована в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Боекомплект 40 выстрелов.
  • Ракетный комплекс ПТРК 9К119 «Рефлекс-М» и 9К119М «Инвар» с ракетами, запускаемыми через ствол основного орудия.
  • Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТМ.
  • Зенитный 12,7-мм пулемет Корд-МТ в дистанционно управляемой установке на крыше башни.

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