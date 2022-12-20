Автозаводы ушедших из России марок продадут Китаю? Проверили слух — журнал За рулем

Автозаводы ушедших из России марок продадут Китаю? Проверили слух

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал информацию, которую распространили некоторые СМИ.

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«Информация о том, что я предложил продать заводы, находящиеся на территории России, Китаю — абсолютная ложь. Полностью опровергаю эту информацию. Подобной инициативы нет в моем портфеле предложений», — заявил парламентарий.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Чернышова распространили информацию, что в Госдуме выступили с предложением продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин.

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Источник: Regnum

Фото: depositphotos.com

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