Суперъяхта Eclipse пришвартована в турецком Мармарисе.

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Яхта Eclipse («Затмение») Романа Абрамовича все это время скрывалась в Турции, сообщил ютубер eSysmanсо ссылкой на свои источники.

Для ее заправки требуется 1 млн литров топлива, утверждает блогер. Он подсчитал, что одна заправка обходится в 1 млн турецких лир, или 2,2 млн долларов.

С оговоркой, что утверждать ничего не может, так как все данные засекречены, но думает, что не сильно ошибается.

Справка

Судно Eclipse спроектировано в дизайнерской фирме Atabeyki Design Development (ADD), дизайн интерьера — Terence Disdale Design Ltd (Лондон). Построена на верфи в Гамбурге по заказу российского предпринимателя Романа Абрамовича. Передана владельцу после ходовых испытаний 9 декабря 2010 года. На момент спуска являлась самым большим частным моторным судном в мире, так ли это сейчас — сказать сложно.

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Известно, что яхта имеет концертный зал, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, один из которых может быть трансформирован в танцпол.

Из техники — на ее борту 2 вертолета, 4 катера, 20 скутеров, подлодка на 12 мест.

Полная стоимость судна вместе с оснащением, по независимым оценкам, составляет 1,2 миллиарда долларов.

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Источник:YouTube

Фото: Depositphotos