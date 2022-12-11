Водители назвали 5 самых ненужных функций автомобиля

33% людей считают, что подрулевые лепестки — самая бессмысленная опция.

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В недавнем опросе американская компания SlashGear поинтересовалась у водителей США, какую функцию автомобиля они считают самой бессмысленной из всех.

Из 606 респондентов подавляющее большинство (33,5%) заявили, что подрулевые лепестки не приносят реальной пользы в самых частых повседневных дорожных ситуациях.

Подрулевые лепестки

Подрулевые лепестки позволяют переключать передачи вручную без необходимости включать сцепление. В теории это звучит красиво, но реальность такова, что большинство людей вообще этим не пользуются.

Основная часть автомобилей уже с автоматической коробкой, и небольшая дополнительная производительность, которую вы можете получить от своей машины, используя эту функцию, просто не нужна подавляющему большинству людей, кроме начинающих уличных гонщиков.

Автоматические двери

За автоматические автомобильные двери проголосовало 23,6% респондентов. Эта крутая фишка почти символ статуса, но на практике они неудобны и часто замедляют посадку и высадку из автомобиля. Простой рывок рукой делает процесс намного быстрее.

Люк на крыше

21,29% сказали, что люк на крыше им не нужен. Когда в большинстве автомобилей есть по крайней мере шесть окон, седьмое просто для того, чтобы добавить немного света над головой, не кажется таким уж необходимым.

Зеркала заднего вида с электроприводом

Зеркала заднего вида с электроприводом набрали 15,18% голосов антирейтинга. Благодаря электроприводу водителю не нужно открывать окно или выходить из машины, чтобы отрегулировать зеркальный элемент, нужно просто нажать кнопку в салоне. Однако некоторые водители считают, что их настройка с помощью кнопки занимает целую вечность по сравнению с простым вращением его рукой.

Динамическое рулевое управление

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Эта функция набрала 6,44%. Эксперты были удивлены, что она вообще попала в список, так как действительно полезна, особенно для тех, кто ездит в суровых зимних условиях. Ведь эта функция повышает маневренность автомобиля на низких скоростях и улучшает динамику и устойчивость во время езды. Тем не менее, 6,44% думают, что в большинстве ситуаций им это точно не нужно.

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Источник: slashgear.com

Фото: Depositphotos