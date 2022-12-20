Народный фронт и «За рулем» отправили подарки на передовую

Колонна автомобилей с подарками отправилась от мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Машины везут важный груз — подарки для военнослужащих, купленные на средства новогоднего сбора проекта «Всё для победы!» Народного фронта.
Акцию поддержали «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, телезвезды, депутаты Госдумы, военкоры, блогеры. Они не только сопровождают груз, но и будут поздравлять бойцов с праздником в качестве Дедов Морозов и Снегурочек.
Каждый внедорожник отправляется в то или иное подразделение и везет мобильную баню, печку, тепловизоры, противодронные ружья, летнюю и зимнюю резину, квадрокоптеры, а также индивидуальные подарки (теплые шапки, бафы и перчатки).
В зону СВО также отправился и Дед Мороз из Великого Устюга, который обратился к военным со словами: «Мы всей Россией-матушкой поддерживаем вас и искренне надеемся, что скоро вместе отпразднуем победу».
«В каждой машине есть мобильная баня для ребят, — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. — В печке увеличенные баки на 50 литров, это значит, что 10 человек смогут спокойно зайти и помыться. Вот она здесь стоит рядом с нами, даже растопили, можете сами пойти и убедиться, что нашим парням будет очень комфортно в ней. Также в машинах лежат гитары, подписанные Дмитрием Певцовым, Ютой, Денисом Майдановым и Александром Ф. Скляром — замечательными людьми, которые поддерживают бойцов на передовой».
Вручать подарки бойцам вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга будут: Степан Кузьменко, директор Рекламного бюро «За рулем», Михаил Кузнецов, Руслан Осташко и Жанна Рябцева, Анна Еременко, руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР, телеведущие Первого канала Юлия Барановская и Полина Цветкова, Денис Лебедев, представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу, по версиям WBA и IBF, Злата Чепурная, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант», член экспертного комитета Госдумы по молодежной политике, Алексей и Мария Дорохины, эксперты ТВ-шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале «Россия 1», Борис Сычеников, хирург-ортопед, вертебролог, а также военкоры Дмитрий Кулько и Алексей Кручинин (Первый канал), Илья Ушенин и Михаил Чебоненко (НТВ), Николай Долгачев (ВГТРК), Роман Косарев (RT) и другие известные люди.
Новогодний сбор не окончен, и каждый может внести свой вклад.
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Фото: Народный фронт