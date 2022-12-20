Три государства объединяются для проекта Тюркский автопром

Компания UzAuto опубликовала видеоролик, в котором сообщается о старте данного проекта.

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Заявлено, что в проекте Тюркский автопром объединится автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Из видео ясно, что речь идет о некоем сотрудничестве UzAuto и заводов Азермаш в Азербайджане и Сарыаркаавтопром в Узбекистане.

Это объединение даст новый импульс развитию автомобилестроения на Евразийском континенте и объединит рынки с населением более 65 миллионов человек. Лидером в этом объединении по праву считается Узбекистан», — говориться в описании к видео.

Пояснений относительно деталей сотрудничества не приводится. «Русский автомобиль» отмечает, что узбекские Chevrolet собираются в Казахстане и Азербайджане уже давно, а выпуске каких-либо новых моделей, которые можно было бы назвать тюркскими, пока ничего неизвестно. Интересная деталь: публикация ролика продублирована на русском языке, в то время как основная масса контента на указанном канале — на узбекском.

Источник: Youtube / UzAuto

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Фото: скриншот видео Youtube