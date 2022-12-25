Поможет в дороге: проверенный талисман водителя

Перед поездкой оберег надо правильно «зарядить».

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Когда собираешься в путь-дорогу, полезно иметь при себе талисман, который будет защищать от ненужных приключений, а машину — от поломки.

Как рассказала таролог и астролог Татьяна Латыпова, одним из лучших дорожных талисманов считается сочетание рун Альгиз и Райдо.

Альгиз — руна защиты на все случаи жизни — дает покровительство высших сил. Она напоминает силуэт человека, который распростер руки вверх и чуть в стороны.

Райдо — руна дороги. Ее название так и переводится с древнегерманского «путь», «езда». Она помогает путешественникам и странникам.

«Руны можно нарисовать на любом носителе — дощечке, камешке, металлической пластине, стеклянной бусине и даже на клочке бумаги. Талисман во время поездки нужно носить с собой, а если путешествуете в машине, положить его в бардачок или карман чехла, обернув кусочком ткани.

Можно сделать проще — нарисовать руны шариковой ручкой на запястье (основанием к локтю). И еще очень важно зарядить руны. Для этого нужно набрать воздух в легкие и подуть на талисман», — поделилась советами Латыпова.

Но все же лучший оберег за рулем — исправный автомобиль и соблюдение ПДД.

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Источник: «За рулем»