Горящую ГАЗель тушили неприличным способом (видео)

На улицах Иванова загорелась грузовая тентованная ГАЗель. Возгорание якобы произошло из-за замыкания проводки. Пока машина пылала, мимо проезжал ГАЗ ассенизаторов.
Коммунальщики, верно оценив обстановку, достали шланг, направили его на пламя и обдали грузовик деликатным содержимым цистерны.
Машину удалось потушить, но после пожара она представляла из себя жалкое зрелище. Остов автомобиля стоял в токсичном озере.
«Та самая ситуация, когда уж лучше бы сгорел…», — пишут комментаторы под видео.
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Источник: Ivanovonews.ru
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