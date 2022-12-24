Как не лишиться дворников зимой: совет эксперта — журнал За рулем

Как не лишиться дворников зимой: совет эксперта

Не стоит растапливать их кипятком.

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Автоэксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что делать, если после ледяного дождя или резких заморозков стеклоочистители превратились в сосульки.

Не нужно думать, что моторчик привода стеклоочистителей столь силен, что сдвинет окаменевшие дворники с места: не сдвинет. Более того, может сломаться, если делать все неправильно.

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Оживлять дворники нужно вручную, но не отрывать от стекла руками — так можно повредить резиновую ленту. Сперва растопите лед теплой водой или антиобледенителем. Кипяток не используйте ни в коем случае, потому что стекло может треснуть от перепада температур.

После освобождения стеклоочистителей проверьте, нет ли на них льда. В противном случае может пострадать кромка резинки или поцарапается стекло.

Фото: За рулем

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