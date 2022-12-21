Эксперты выяснили, какие марки и модели чаще продают под заказ

В России растет число желающих приобрести достойный автомобиль из-за границы в хорошем состоянии, отмечают эксперты.
Количество объявлений о продаже машин из-за рубежа в январе-ноябре 2022 года на платформе Авито Авто увеличилось на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя цена авто с пробегом из-за границы составляет 1 370 000 рублей.
Чаще всего ввести под заказ продавцы предлагают автомобили с пробегом следующих брендов:
- Toyota
- Honda
- Nissan
- Kia
- BMW.
В пятерку самых востребованных моделей, которые поставляют под заказ, вошли: Honda Freed (средняя цена — 900 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (2,5 млн руб.), Toyota Alphard (1,4 млн руб.) и Nissan Note (870 тыс. руб.) и Honda Fit (790 тыс. руб.).
В 2022 году доля объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа составила 1,6% от всего предложения авто с пробегом. Большинство таких автомобилей попадают в Россию через Дальний Восток (51% ввезено через Владивосток), 42% ввезенных автомобилей — трехлетние.
Топ-10 брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего предлагают под заказ из-за границы, 1 января — 15 ноября 2022 г., (вся Россия, Авито Авто)
|
Бренд
|
Доля бренда в структуре предложения авто с пробегом из-за границы
|
Средняя цена авто из-за границы (руб.)
|
Toyota
|
27,6%
|
1 135 000
|
Honda
|
12,5%
|
935 000
|
Nissan
|
8,4%
|
860 000
|
Kia
|
6,3%
|
2 350 000
|
BMW
|
5,4%
|
3 350 000
|
Hyundai
|
5,4%
|
2 450 000
|
Mitsubishi
|
3,2%
|
795 000
|
Mercedes-Benz
|
2,9%
|
3 250 000
|
Volkswagen
|
2,7%
|
1 950 000
|
Mazda
|
2,5%
|
1 100 000
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Источник: пресс-релиз Авито Авто
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