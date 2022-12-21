Эксперты выяснили, какие марки и модели чаще продают под заказ — журнал За рулем

Эксперты выяснили, какие марки и модели чаще продают под заказ

Услугу по ввозу авто из-за рубежа в 2022 году продавцы предлагали в 2,3 раза чаще, чем годом ранее.

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В России растет число желающих приобрести достойный автомобиль из-за границы в хорошем состоянии, отмечают эксперты.

Количество объявлений о продаже машин из-за рубежа в январе-ноябре 2022 года на платформе Авито Авто увеличилось на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена авто с пробегом из-за границы составляет 1 370 000 рублей.

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Чаще всего ввести под заказ продавцы предлагают автомобили с пробегом следующих брендов:

  • Toyota
  • Honda
  • Nissan
  • Kia
  • BMW.

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В пятерку самых востребованных моделей, которые поставляют под заказ, вошли: Honda Freed (средняя цена — 900 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (2,5 млн руб.), Toyota Alphard (1,4 млн руб.) и Nissan Note (870 тыс. руб.) и Honda Fit (790 тыс. руб.).

В 2022 году доля объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа составила 1,6% от всего предложения авто с пробегом. Большинство таких автомобилей попадают в Россию через Дальний Восток (51% ввезено через Владивосток), 42% ввезенных автомобилей — трехлетние.

Топ-10 брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего предлагают под заказ из-за границы, 1 января — 15 ноября 2022 г., (вся Россия, Авито Авто)

Бренд

Доля бренда в структуре предложения авто с пробегом из-за границы

Средняя цена авто из-за границы (руб.)

Toyota

27,6%

1 135 000

Honda

12,5%

935 000

Nissan

8,4%

860 000

Kia

6,3%

2 350 000

BMW

5,4%

3 350 000

Hyundai

5,4%

2 450 000

Mitsubishi

3,2%

795 000

Mercedes-Benz

2,9%

3 250 000

Volkswagen

2,7%

1 950 000

Mazda

2,5%

1 100 000

Источник: пресс-релиз Авито Авто

Коллаж: «За рулем»

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