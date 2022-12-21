Эксперты выяснили, какие марки и модели чаще продают под заказ

Услугу по ввозу авто из-за рубежа в 2022 году продавцы предлагали в 2,3 раза чаще, чем годом ранее.

Материалы по теме Всем покупателям новых машин: льготные кредиты и освобождение от транспортного налога

В России растет число желающих приобрести достойный автомобиль из-за границы в хорошем состоянии, отмечают эксперты.

Количество объявлений о продаже машин из-за рубежа в январе-ноябре 2022 года на платформе Авито Авто увеличилось на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена авто с пробегом из-за границы составляет 1 370 000 рублей.

Чаще всего ввести под заказ продавцы предлагают автомобили с пробегом следующих брендов:

Toyota

Honda

Nissan

Kia

BMW.

Материалы по теме Выяснилось, в каких регионах семьям доступнее покупка нового автомобиля

В пятерку самых востребованных моделей, которые поставляют под заказ, вошли: Honda Freed (средняя цена — 900 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (2,5 млн руб.), Toyota Alphard (1,4 млн руб.) и Nissan Note (870 тыс. руб.) и Honda Fit (790 тыс. руб.).

В 2022 году доля объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа составила 1,6% от всего предложения авто с пробегом. Большинство таких автомобилей попадают в Россию через Дальний Восток (51% ввезено через Владивосток), 42% ввезенных автомобилей — трехлетние.

Топ-10 брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего предлагают под заказ из-за границы, 1 января — 15 ноября 2022 г., (вся Россия, Авито Авто)

Бренд Доля бренда в структуре предложения авто с пробегом из-за границы Средняя цена авто из-за границы (руб.) Toyota 27,6% 1 135 000 Honda 12,5% 935 000 Nissan 8,4% 860 000 Kia 6,3% 2 350 000 BMW 5,4% 3 350 000 Hyundai 5,4% 2 450 000 Mitsubishi 3,2% 795 000 Mercedes-Benz 2,9% 3 250 000 Volkswagen 2,7% 1 950 000 Mazda 2,5% 1 100 000

Источник: пресс-релиз Авито Авто



Коллаж: «За рулем»

