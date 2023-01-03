Нам рассказали, на чем ездят любители мощных авто

Известно также, где живут эти люди.

Эксперты проанализировали статистику по спросу на мощные (свыше 250 л.с.) автомобили в январе-ноябре 2022 года и рассказали, в каких городах страны наиболее активно интересуются покупкой таких машин, а также назвали самые востребованные модели.

Самый большой спрос на автомобили мощностью свыше 250 л.с. (новые и с пробегом) в январе-ноябре 2022 года зафиксирован в Москве, отмечают специалисты платформы Авито Авто (исследование проведено по запросу «За рулем»).

На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Владивосток. В топ-10 городов с самым высоким спросом на мощные автомобили на платформе также вошли: Краснодар, Махачкала, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Грозный.

На чем ездят

Самым активным спросом в январе-ноябре на рынке новых автомобилей мощностью свыше 250 л.с. пользовались:

Toyota Land Cruiser

Land Cruiser Mercedes-Benz G-класс AMG

Mercedes-Benz Maybach S-класс

Lexus LX

LX BMW M5.

На вторичном авторынке это: