Нам рассказали, на чем ездят любители мощных авто

Эксперты проанализировали статистику по спросу на мощные (свыше 250 л.с.) автомобили в январе-ноябре 2022 года и рассказали, в каких городах страны наиболее активно интересуются покупкой таких машин, а также назвали самые востребованные модели.
Самый большой спрос на автомобили мощностью свыше 250 л.с. (новые и с пробегом) в январе-ноябре 2022 года зафиксирован в Москве, отмечают специалисты платформы Авито Авто (исследование проведено по запросу «За рулем»).
На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Владивосток. В топ-10 городов с самым высоким спросом на мощные автомобили на платформе также вошли: Краснодар, Махачкала, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Грозный.
На чем ездят
Самым активным спросом в январе-ноябре на рынке новых автомобилей мощностью свыше 250 л.с. пользовались:
- Toyota Land Cruiser
- Mercedes-Benz G-класс AMG
- Mercedes-Benz Maybach S-класс
- Lexus LX
- BMW M5.
На вторичном авторынке это:
- Mercedes-Benz S-класса
- BMW X5
- BMW 7 серии
- Toyota Land Cruiser
- Mercedes-Benz E-класса.
Кто любит мощные авто?
Согласно результатам исследования, 27% опрошенных водителей отметили, что «универсальный» автомобиль, по их мнению, должен иметь мощность более 200 л.с. Причем больше таких среди молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет (47%).
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Фото: Depositphotos
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