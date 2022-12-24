Обычная кабина КрАЗа на модели КрАЗ-256Б1-030 заменялась на свинцовую капсулу. Каждая ее стенка представляла собой два листа стали, между которыми находился свинец. Самым толстым было дно капсулы — там толщина свинца достигала 3 см, так как поверхность земли, усыпанная обломками реактора, излучала наибольшее количество радиации.
Обзор в стороны и назад обеспечивали четыре зеркала — никаких других стекол, кроме небольшого лобового, у машины не было. Конструкцию грузовика, чтобы он мог тащить на себе трехтонную капсулу, пришлось значительно усилить, но в итоге у инженеров Кременчугского автозавода, работавших в предельно сжатых сроках, все получилось.
Серийный КрАЗ после схода с конвейера направлялся в экспериментальный цех, где превращался в КрАЗ-256Б1-030, а дальше по железной дороге отправлялся в зону катастрофы. Водители, не имевшие возможности заглушить двигатель из кабины и дышавшие воздухом, очищенным установкой на крыше, сутками работали в таких машинах на зачистке обломков.
После окончания работ все КрАЗ-256Б1-030 были уничтожены. Но похожие КрАЗы используют и поныне — видео рассказывает о том, где именно. Хочется, конечно, чтобы поводов применять такую технику было как можно меньше.
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Видео: YouTube / AutoVideo
Фото: скриншот видео YouTube