Серийный КрАЗ для постапокалипсиса — оказывается, был и такой (видео) — журнал За рулем

Серийный КрАЗ для постапокалипсиса — оказывается, был и такой (видео)

Всего в зоне катастрофы на Чернобыльской АЭС использовалось 18 таких автомобилей.

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Обычная кабина КрАЗа на модели КрАЗ-256Б1-030 заменялась на свинцовую капсулу. Каждая ее стенка представляла собой два листа стали, между которыми находился свинец. Самым толстым было дно капсулы — там толщина свинца достигала 3 см, так как поверхность земли, усыпанная обломками реактора, излучала наибольшее количество радиации.

Обзор в стороны и назад обеспечивали четыре зеркала — никаких других стекол, кроме небольшого лобового, у машины не было. Конструкцию грузовика, чтобы он мог тащить на себе трехтонную капсулу, пришлось значительно усилить, но в итоге у инженеров Кременчугского автозавода, работавших в предельно сжатых сроках, все получилось.

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Серийный КрАЗ после схода с конвейера направлялся в экспериментальный цех, где превращался в КрАЗ-256Б1-030, а дальше по железной дороге отправлялся в зону катастрофы. Водители, не имевшие возможности заглушить двигатель из кабины и дышавшие воздухом, очищенным установкой на крыше, сутками работали в таких машинах на зачистке обломков.

После окончания работ все КрАЗ-256Б1-030 были уничтожены. Но похожие КрАЗы используют и поныне — видео рассказывает о том, где именно. Хочется, конечно, чтобы поводов применять такую технику было как можно меньше.

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Видео: YouTube / AutoVideo

Фото: скриншот видео YouTube

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