Объезжаете пробки через жилые дворы? Оштрафуют, причем два раза — журнал За рулем

Объезжаете пробки через жилые дворы? Оштрафуют, причем два раза

Почему не стоит игнорировать требования ПДД.

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Когда часами проводишь время в пробках, возникает большой соблазн объехать все это по жилым дворам. Но надо помнить, что, согласно п. 1.2 ПДД, транзит транспорта в жилых зонах ограничен. Можно лишь проехать к своему месту жительства.

Правила также накладывают ограничения транзита через прилегающие территории у объектов промышленной и торговой инфраструктуры.

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Водители, игнорирующие эти требования ПДД, могут получить штраф, даже два, так как редко кто при этом соблюдает в жилых зонах скоростной режим в 20 км/ч. Сотрудники ГИБДД знают о подобных маршрутах объезда и иногда устраивают в них засады. Чаще всего машины останавливают на выезде из жилой зоны. Причем на въезде может стоять камера, которая фиксирует проезд транспорта.

Таким образом, первый штраф может быть оформлен по статье 12.28 КоАП РФ за сквозной проезд (1,5 тыс. рублей в регионах и 3 тыс. рублей — в Москве и Санкт-Петербурге). А второй штраф — за превышение скорости (здесь уже размер штрафа зависит от того, на сколько была превышена разрешенная скорость).

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Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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