Посмотрите, какие машины убирали наши улицы раньше

Восстановлен «самый зимний» экспонат коллекции Музея транспорта Москвы — ТУМ-975.

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Завершена реставрация снегоуборочной машины ТУМ-975, которую в народе прозвали «Труженик». Такие машины для коммунальных хозяйств производили на московском механическом заводе «Красный путь» с 1963 по 1980 годы.

Сверхкомпактные машины активно использовали для уборки улиц в Москве и других городах, особенно на привокзальных территориях. Всего было выпущено около 750 экземпляров, в настоящее время сохранилось менее десяти машин.

Конкретно этот автомобиль обслуживал коммунальное хозяйство Вологодской области, а в конце 1990-х годов его списали. Реставрация ТУМ-975 завершилась благодаря усилиям реставраторов музея и ремонтной бригады цеха на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ).

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В автомобиле установлен мотор от Москвича-407 (позже 408). Размещен он поперечно за задней стенкой кабины и благодаря жидкостной системе охлаждения помог сделать её отапливаемой.

В зависимости от времени года на ТУМ-975 устанавливалось либо подметальное, либо снегоуборочное оборудование.

В конце 2024 года машина войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

Источник: пресс-релиз Музея транспорта Москвы



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