Для выпуска автомобилей не хватает микрочипов. Когда это закончится?

С начала 2021 года автомобильные заводы во всем мире вынуждены периодически останавливать производство — несколько глобальных причин, вызвав накопительный эффект, привели к серьезному дефициту микрочипов, задействованных в автомобильной электронике.
На данный момент компания Onsemi, крупнейший американский поставщик микроэлектроники, распродала все чипы для электромобилей как минимум до конца 2023 года, сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора компании. В немецкой компании Infineon и в международном гиганте Stellantis соглашаются, что до финала кризиса еще далеко.
Усугубляется ситуация тем, что электромобили, и даже обычные машины с автопилотом, требуют в два раза больше микросхем, а именно такие транспортные средства становятся все более популярными. Постройка нового завода по выпуску полупроводников занимает минимум два года, а еще год требуется на установку и отладку оборудования.
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Источник: Российская газета
Фото: Unsplash