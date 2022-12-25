Молодые англичане гоняли на мотоциклах от одного кафе до другого, стараясь успеть закончить маршрут, пока звучит какой-либо рок-н-ролльный хит. Песни по длительности тогда редко дотягивали до трех минут, а потому ездить приходилось быстро. Ввиду этого байки облегчали, и в результате со временем сформировался даже отдельный стиль мотоциклов — кафе-рейсеры.
И вот в 2022 году Ирбитский мотоциклетный завод наносит ответный удар:
Шаверрейсинг — это как кафе-рейсинг, но слегка по-другому. Ты не едешь как умалишенный от одной кафехи до заправки и обратно, нет. Тут есть глубинный смысл. Ехать как умалишенный надо после работы с голодухи до шавермы на другом конце города, а вот обратно уже вальяжно, сыто и неспешно», — сообщает официальный паблик завода, снабжая публикацию парой симпатичных фото.
Конечно, это не более чем шутка администратора паблика, но ведь звучит довольно интересно, согласитесь?
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Источник: Мотоцикл Урал | uralmoto.ru
Фото: vk.com/uralmotorcyclesrussia/Роман Михайлов