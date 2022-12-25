12 чувственных красоток из Беларуси в календаре-2023

На страницах нового издания представлены необычные участники феста «Лакацыя».

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В 2022 году в Беларуси родился новый автофестиваль — «Лакацыя». На него приехали одни из самых необычных автомобилей Беларуси, которые и удалось запечатлеть на глянцевые постеры.

Например, мало кто решается на столь безумные проекты, но команда «Лихого топора» бросила вызов, скрестив ГАЗ-21 и Ford Probe, придав новому автомобилю облик Bugatti Chiron.

Зрители с интересом изучали, как искусно в этой машине переплелись два донора и насколько гармонично были добавлены новые элементы.

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На страницах красочного автокалендаря представлены: Subaru WRX STI, Audi Coupe, Cadillac De Ville Coupe «64, Nissan Silvia S15, VW T3, ЗАЗ-965, BMW G15, BMW E31,Chevrolet Caprice „88, Ford Escort MK III и брутальный хот-род на базе Москвича-401 и „Волгатти“ (гибрид ГАЗ-21 и Ford Probe с чертами Bugatti Chiron).

Глянцевый и на качественной бумаге календарь автофестиваля уже доступен к заказу.

Январь