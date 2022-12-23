Покупать сейчас? Эксперты прогнозируют рост цен на китайские авто

В России допустили подорожание китайских авто на 5–10%.

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В предстоящем году продажи «китайцев» в России должны вырасти.

В следующем году импортеры китайских автомобилей не будут сильно повышать цены для России, максимум на 5–10%, высказал свое предположение генеральный директор «АВТОDOM Подписка» Максим Шишко.

Он отметил, что особо активничать на российском рынке китайцы не будут, особенно выводить на него премиальные бренды. Это может вылиться для них в экспортные ограничения на американском и европейском рынках.

«Те бренды, которые у нас уже присутствуют, тоже не спешат выводить новые модели и наращивать объемы. Экономически потенциал для снижения цены есть, но они докупают риски, и мы в итоге платим больше. Политически потенциала снижения цен пока не видно», — поделился эксперт.

Сейчас доля китайских автомобилей на российском рынке составляет порядка 15%, но в следующем году продажи «китайцев» в России должны вырасти, предположил Шишко.

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Источник: НСН

Фото: depositphotos.com