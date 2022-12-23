VW Passat привезут в Россию: цена на миллион выше, чем раньше — журнал За рулем

VW Passat привезут в Россию: цена на миллион выше, чем раньше

Но автомобили будут не из Германии.

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Популярный в России седан Volkswagen Passat привезут в нашу страну из Китая.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков рассказал, что первая партия в количестве 50 автомобилей уже находится в поставке. В компании уверены, что спрос на эту модель среди клиентов будет высоким.

Цены на китайский Volkswagen Passat начинаются от 3,75 млн рублей. К слову, ранее эта модель продавалась в России по цене от 2,7 млн рублей.

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Покупатель сможет приобрести автомобиль лишь в одной комплектации — Luxury с 2-литровым TSI мощностью 186 л. с., который идет вместе с 7-ступенчатым роботом.

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Источник: Российская газета

Фото: Volkswagen

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