Собака за рулем устроила ДТП (видео)

Jeep Cherokee въехал в две припаркованные машины в деревне на севере Уэльса. За рулем оказалась... собака.
Бордер-колли по кличке Фрея сидела на пассажирском сиденье припаркованной машины, но в какой-то момент перепрыгнула на водительское место, задев селектор автоматической коробки передач. Рычаг перешел в положение Drive, и автомобиль поехал вперед.
Хозяйка безуспешно пыталась запрыгнуть через пассажирскую дверь и остановить машину. Но Чероки остановился сам, въехав в припаркованные машины соседа.
Инцидент попал на камеры домофона, установленного на ближайшем доме. Предъявлять претензии хозяйке собаки владелец не стал.
С собакой все в порядке, сообщила ее хозяйка. Только вот возить животное на переднем сиденье она больше не будет.
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Источник: Daily Mail
Фото, видео : Unslpash, скриншот Youtube