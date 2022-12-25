Собака за рулем устроила ДТП (видео) — журнал За рулем

Собака за рулем устроила ДТП (видео)

Животное теперь вряд ли будут возить на переднем сиденье.

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Jeep Cherokee въехал в две припаркованные машины в деревне на севере Уэльса. За рулем оказалась... собака.

Бордер-колли по кличке Фрея сидела на пассажирском сиденье припаркованной машины, но в какой-то момент перепрыгнула на водительское место, задев селектор автоматической коробки передач. Рычаг перешел в положение Drive, и автомобиль поехал вперед.

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Хозяйка безуспешно пыталась запрыгнуть через пассажирскую дверь и остановить машину. Но Чероки остановился сам, въехав в припаркованные машины соседа.

Инцидент попал на камеры домофона, установленного на ближайшем доме. Предъявлять претензии хозяйке собаки владелец не стал.

С собакой все в порядке, сообщила ее хозяйка. Только вот возить животное на переднем сиденье она больше не будет.

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Источник: Daily Mail

Фото, видео : Unslpash, скриншот Youtube

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