Как ездить в ледяной дождь: основные правила

Лучше, по возможности, пересесть на ОТ.

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Дождь, идущий в Москве вторые сутки, доставляет немало хлопот автомобилистам. А уже к вечеру обещают понижение температуры, а значит дороги покроются ледяной коркой.

Автоэксперт Алексей Хресин советует водителям, попавшим в такую дорожную ситуацию, быть максимально осторожным, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и по возможности быть готовым ко всем возможным маневрам соседей по потоку.

«Соблюдаем с запасом дистанцию и думаем за других, потому что если не тебя, так кого-нибудь другого может понести. Плавно разгоняемся, плавно тормозим, рулем не дергаем», — рекомендует эксперт.

И автомобиль свой к погодным катаклизмам лучше подготовить заранее, советует он. Например, накрыть машину чехлом, тканью или картоном. Это позволит защитить стекло и кузов от наледи, которая зачастую тает значительно дольше, чем греется двигатель.

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Источник: iReactor

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»