Как ездить в ледяной дождь: основные правила — журнал За рулем

Как ездить в ледяной дождь: основные правила

Лучше, по возможности, пересесть на ОТ.

Материалы по теме
И грязные номера тоже прочитают: тестируют новую нейросеть

Дождь, идущий в Москве вторые сутки, доставляет немало хлопот автомобилистам. А уже к вечеру обещают понижение температуры, а значит дороги покроются ледяной коркой.

Автоэксперт Алексей Хресин советует водителям, попавшим в такую дорожную ситуацию, быть максимально осторожным, увеличить дистанцию до впереди идущих машин и по возможности быть готовым ко всем возможным маневрам соседей по потоку.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

«Соблюдаем с запасом дистанцию и думаем за других, потому что если не тебя, так кого-нибудь другого может понести. Плавно разгоняемся, плавно тормозим, рулем не дергаем», — рекомендует эксперт.

И автомобиль свой к погодным катаклизмам лучше подготовить заранее, советует он. Например, накрыть машину чехлом, тканью или картоном. Это позволит защитить стекло и кузов от наледи, которая зачастую тает значительно дольше, чем греется двигатель.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: iReactor

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Наше новое видео
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров105
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: